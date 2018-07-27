МИД Франции: Париж хочет сотрудничества с Москвой по Сирии

Париж, , 18:57 — REGNUM Власти Франции хотят работать с Российской Федерацией для сближения позиции двух стран, оказывающих влияние в Сирийской Арабской Республике. Об этом сегодня, 27 июля, заявил на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел Франции.

«Мы хотим работать с Россией, чтобы сблизить точки зрения стран, оказывающих влияние в Сирии, и создать условия для всеобъемлющего и прочного политического решения», — сказал представитель французского внешнеполитического ведомства.

Он напомнил, что сотрудничество Парижа и Москвы позволило быстро и безопасности доставить французскую гуманитарную помощь в Сирийскую Арабскую Республику.

Напомним, что на минувшей неделе самолет российской военно-транспортной авиации доставил более 40 тонн гуманитарной помощи из Франции в Сирию. Это были медикаменты и предметы первой необходимости.

Затем Россия и Франция выпустили совместное коммюнике, в котором сказано, что стороны и дальше намерены совместно осуществлять доставку гуманитарной помощи в Сирию. В частности, готовится отправка гуманитарной помощи жителям сирийской Восточной Гуты.