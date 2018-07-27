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СМИ США: Российская ГЛОНАСС превосходит GPS по защищенности и покрытию

Политика

В США продолжается обсуждение необходимости коренной модернизации своей спутниковой системы навигации. На кону огромные суммы госзаказов

Вашингтон, 27 июля 2018, 18:53 — REGNUM  Российская спутниковая навигационная система ГЛОНАСС не только способна полноценно покрывать всю земную поверхность, но и защищена от враждебных воздействий, сообщает своим читателям аналитическое издание Bloomberg.

Издание утверждает, что из всех существующих спутниковых систем навигации только ГЛОНАСС осуществляет глобальное покрытие, превосходя американскую систему GPS по защищенности.

В материале Bloomberg подчеркивается, что Пентагон сильно обеспокоен возможностью перехвата управления спутниками США, который может осуществить «враждебная держава».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские военные неоднократно заявляли о необходимости модернизации спутниковой навигационной системы США, так как Россия и Китай якобы уже имеют техническую возможность не только вывести американские спутники из строя, но и взять их под свое управление.

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Стоит отметить, что в случае осуществления такой модернизации компании американского военно-промышленного комплекса могут получить гигантские заказы от Пентагона и НАСА.

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Американский военный космос
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