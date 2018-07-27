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Нигерия снова меняет командующего операцией против «Боко харам»*

Политика

*«Боко харам» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Абуджа, 27 июля 2018, 19:01 — REGNUM  Президент Нигерии Мохаммаду Бухари принял решение сменить командующего операцией против группировки «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 27 июля передает агентство Reuters.

Согласно заявлению пресс-службы, новым командующим станет генерал-майор Дикко. Он станет четвертым руководителем операции против исламистов на северо-востоке Нигерии за полтора года.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года командующим операцией армии Нигерии против «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был назначен Роджерс Николас. Причина его отстранения не сообщается.

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