Нигерия снова меняет командующего операцией против «Боко харам»*

Абуджа, , 19:01 — REGNUM Президент Нигерии Мохаммаду Бухари принял решение сменить командующего операцией против группировки «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 27 июля передает агентство Reuters.

Согласно заявлению пресс-службы, новым командующим станет генерал-майор Дикко. Он станет четвертым руководителем операции против исламистов на северо-востоке Нигерии за полтора года.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года командующим операцией армии Нигерии против «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был назначен Роджерс Николас. Причина его отстранения не сообщается.

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