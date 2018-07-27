Правительство Севастополя не смогло восстановить контроль над казной города

Севастополь, , 18:37 — REGNUM Депутаты севастопольского Заксобрания не поддержали на внеочередном пленарном заседании, созванном 27 июля по требованию губернатора Дмитрия Овсянникова, предлагаемые им изменения в закон о бюджете города, согласно которому местное правительство вернуло бы себе право самостоятельно распоряжаться средствами городской казны — 40 млрд рублей. Законопроект набрал семь голосов «за» при девяти — против.

«Предоставление полномочий по возможности перераспределения сумм позволило бы обеспечить оперативное управление финансами города. Но определённая часть депутатов не услышала доводов главы финансового департамента правительства Владимира Штопа, опять акцентировав внимание на финансировании Контрольно-счётной палаты и провалила принятие законопроекта», — отметили в пресс-службе правительства города.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля депутаты севастопольского парламента лишили местное правительство дополнительных полномочий, позволяющих перераспределять бюджетные деньги без утверждения соответствующего закона. В ответ чиновники обвинили депутатов в бюджетном саботаже, а губернатор намекнул на досрочный роспуск Заксобрания, назвав парламент города «неэффективным и манипулятивным органом».

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