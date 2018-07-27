БРИКС и ШОС значат для РФ всё больше и больше – Анатолий Вассерман

Москва, , 18:36 — REGNUM Активное взаимодействие стран БРИКС между собой — это шанс избежать общемировых потрясений, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 27 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя завершение двухдневного саммита БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР).

«Само понятие БРИКС ввёл один из аналитиков банка Goldman Sachs (Джим О’Нил — прим. ИА REGNUM ), так как какое-то время темпы развития экономик стран, названных им таким образом, были очень близки, — отметил Вассерман. — Но довольно скоро экономические эксперты самих этих стран пришли к выводу, что сходство скорости развития связано с тем, что это развитие обусловлено в основном тем, что эти страны в тот момент примерно одинаково взаимодействовали с общемировым рынком».

Иными словами, скорость развития стран БРИКС определялась именно этим взаимодействием.

«Тогда и началось обсуждение возможностей заменить взаимодействие с остальным миром взаимодействием между собой, чтобы поменьше зависеть от остального мира, где уже довольно давно назревают серьёзные противоречия», — отметил Вассерман.

При этом он уточнил, что пока трудно предсказать, в какой момент эти противоречия приведут к резким потрясениям мирового рынка, но приведут обязательно.

«Поэтому активное взаимодействие между собой — это для всех этих стран, в том числе и для Российской Федерации, серьёзный шанс избежать общемировых потрясений, — добавил Вассерман. — По мере накопления политических и экономических противоречий в остальном мире значимость ШОС и БРИКС для членов этих организаций, в том числе и для РФ, становится всё больше и всё очевиднее».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, во второй день саммита БРИКС, который проходит в Йоханнесбурге, президент России Владимир Путин принял участие во встрече лидеров участников «пятёрки». Основной темой для обсуждения стали вопросы дальнейшего развития БРИКС.

Участники саммита обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере политики, безопасности и торговли. Основной темой международного форума в этот раз стало «Сотрудничество в области экономического планирования перед лицом четвёртой промышленной революции».

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