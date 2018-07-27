Патриарх Кирилл: Отрыв УПЦ от Московского патриархата приведет к катастрофе

Москва, , 18:16 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что попытки отделить Украинскую православную церковь (УПЦ) от Московского патриархата могут привести к катастрофе в православном мире. Об этом предстоятель Русской православной церкви заявил сегодня, 27 июля, на встрече с главами и представителями 10-ти поместных православных церквей.

«Попытки искусственно оторвать Украинскую православную церковь от Московского патриархата способны привести к катастрофе общеправославного масштаба», — заявил глава Русской православной церкви.

Напомним, главы и представители 10-ти поместных православных церквей прибыли в Москву на празднование 1030-летия Крещения Руси. Обращаясь к ним, патриарх Кирилл отметил, что 1030-летие Крещения Руси Русская православная церковь встречает в атмосфере новых испытаний. В особенности это касается положения православия на Украине.

Силы, чуждые православию, предпринимают целенаправленные усилия к разрушению единства Русской православной церкви, подчеркнул патриарх Кирилл. Так, сильнейшее давление оказывается на каноническую Украинскую православную церковь, в частности на ее предстоятеля — митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, на ее епископат, духовенство и на прихожан.

На Украине раскольники и униаты захватили уже множество православных церквей и монастырей. Угроза нависла над Киево-Печорской и Почаево-Усенской лаврами, констатировал патриарх Кирилл.

Также предстоятель напомнил, что украинские политики выступили с инициативой создания на основе схизматических образований так называемой единой поместной церкви и предоставления ей автокефалии.