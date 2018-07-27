Белый дом назвал условия визита Трампа в Москву

Вашингтон, , 18:14 — REGNUM Визит американского президента Дональда Трампа в Россию возможен после официального приглашения, заявила журналистам официальный представитель Белого дома Сара Хакаби Сандерс.

Комментируя обсуждаемый вопрос дальнейшей встречи Трампа с российским президентом Владимиром Путиным, Сандерс заявила:

«Президент Трамп рассчитывает принять президента Путина в Вашингтоне после первого числа [2019] года, и он готов посетить Москву после получения официального приглашения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Путин сказал, что предлагал Трампу посетить Россию. Также и он мог бы, со своей стороны, нанести визит в США, но для этого нужно соблюдение определенных условий.

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