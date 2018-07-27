МИД РФ опроверг информацию о договорённостях Путина и Трампа по Косово

Москва, , 17:59 — REGNUM Сообщения в СМИ о достижении президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договорённостей по Косово в ходе саммита в Хельсинки являются «абсолютной дезинформаций», заявили 27 июля в пресс-службе МИД России.

«Со всей ответственностью утверждаем, что это — абсолютная дезинформация, как и прочие домыслы, которые в последние дни появлялись в прессе вокруг неких «особых договоренностей», будто бы имевших место в Хельсинки», — говорится в распространённом комментарии.

В МИД подчеркнули, что все вопросы относительно окончательного статуса Косово должны решаться на основе резолюции Совета Безопасности ООН №1244.

«В этом контексте Белград и Приштина согласились на прямой диалог при посредничестве Европейского союза. Россия последовательно поддерживает этот переговорный процесс, настаивает на выполнении всех достигнутых в его рамках договоренностей и никогда не будет пытаться обсуждать данную проблему за спиной сторон», — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее издание Gazeta Express со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что на встрече в Хельсинки Путин и Трамп согласовали свои позиции по косовскому вопросу. Якобы лидеры России и США поддержали ранее уже неоднократно звучавшее на разных уровнях предложение об отделении от нынешней территории «Республики Косово» населённых сербами регионов и признании Белградом независимости региона на этих условиях.

Добавим, что в сербских СМИ ещё перед саммитом в Хельсинки появлялась информация о том, что тема Косово значится в повестке переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, и в Белграде есть большие ожидания, что российскому и американскому лидерам удастся сдвинуть ситуацию с мёртвой точки и дать ход её скорейшему урегулированию.

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