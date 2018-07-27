Гусев зарегистрирован в качестве кандидата в воронежские губернаторы

Воронеж, , 17:58 — REGNUM Удостоверение кандидата на должность губернатора Воронежской области вручено врио главы региона Александру Гусеву, выдвинутому от «Единой России», в областной избирательной комиссии 27 июля. Интересно, что сегодня же врио губернатора отмечает свой день рождения — ему исполняется 55 лет.

Глава региона заявил, что не планирует уходить в предвыборный отпуск и останется работать в должности исполняющего обязанности губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля в 18:00 истек срок подачи документов на регистрацию кандидатов в губернаторы Воронежской области. Из восьми ранее выдвинутых кандидатов пакеты документов в избирательную комиссию представили шестеро: помимо Александра Гусева, это Николай Воронин (КПРФ), Аркадий Минаков («Родина»), Виталий Климов («Справедливая Россия»), Игорь Перевезенцев (Партия роста) и Олег Бурцев (ЛДПР).

Читайте ранее в этом сюжете: Шесть из восьми: число кандидатов в воронежские губернаторы сокращается