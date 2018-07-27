Путин напомнил, что поедет в Вашингтон лишь при определенных условиях

Йоханнесбург, ЮАР, , 17:54 — REGNUM Визит российского президента Владимира Путина в Вашингтон возможен лишь при определенных условиях, заявил он 27 июля на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

Комментируя возможное продолжение переговоров на высочайшем уровне с Вашингтоном, Путин сказал:

«Я готов и в Вашингтон приехать, но, повторяю ещё раз, если там будут созданы соответствующие условия для работы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин на пресс-конференции заявил, что американского президента Дональда Трампа готовы принять в России с визитом, и что соответствующее приглашение ему уже поступало.

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