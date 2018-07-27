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Путин напомнил, что поедет в Вашингтон лишь при определенных условиях

Политика

Российский президент сказал, что нужны соответствующие условия для работы

Йоханнесбург, ЮАР, 27 июля 2018, 17:54 — REGNUM  Визит российского президента Владимира Путина в Вашингтон возможен лишь при определенных условиях, заявил он 27 июля на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

Комментируя возможное продолжение переговоров на высочайшем уровне с Вашингтоном, Путин сказал:

«Я готов и в Вашингтон приехать, но, повторяю ещё раз, если там будут созданы соответствующие условия для работы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин на пресс-конференции заявил, что американского президента Дональда Трампа готовы принять в России с визитом, и что соответствующее приглашение ему уже поступало.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин готов встречаться с Трампом и пригласил его в Москву

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Российско-американские отношения
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