Путин: Я говорил Трампу, что он может приехать в Москву

Йоханнесбург, ЮАР, , 17:45 — REGNUM Американский президент Дональд Трамп был приглашен в Москву, и его готовы принять в России, заявил 27 июля на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС российский президент Владимир Путин.

Комментируя обсуждение вариантов дальнейших контактов с Трампом, Путин сказал:

«Мы готовы пригласить президента Трампа и в Москву — он имеет, кстати говоря, такое приглашение, я ему об этом говорил».

Напомним, после встречи Путина и Трампа в Хельсинки в западных СМИ бурно обсуждается возможность визита российского президента в Вашингтон. Прошедшие 16 июля переговоры затронули ряд важных международных тем.

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