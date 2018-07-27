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Путин: Я говорил Трампу, что он может приехать в Москву

Политика

Трампа приглашали, Трамп настроен на дальнейшие переговоры

Путин: Я говорил Трампу, что он может приехать в Москву
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. 27 июля 2018 года, Йоханнесбург

Йоханнесбург, ЮАР, 27 июля 2018, 17:45 — REGNUM  Американский президент Дональд Трамп был приглашен в Москву, и его готовы принять в России, заявил 27 июля на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС российский президент Владимир Путин.

Комментируя обсуждение вариантов дальнейших контактов с Трампом, Путин сказал:

«Мы готовы пригласить президента Трампа и в Москву — он имеет, кстати говоря, такое приглашение, я ему об этом говорил».

Напомним, после встречи Путина и Трампа в Хельсинки в западных СМИ бурно обсуждается возможность визита российского президента в Вашингтон. Прошедшие 16 июля переговоры затронули ряд важных международных тем.

Читайте развитие сюжета: Белый дом назвал условия визита Трампа в Москву

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Российско-американские отношения
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