В блоке Порошенко опровергли подготовку к досрочным президентским выборам

Киев, , 17:37 — REGNUM Депутат, заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко заверил, что администрация президента Украины не будет проводить досрочные президентские выборы. Об этом Гончаренко заявил 27 июля в эфире телеканала «112 Украина».

«Выборы будут в срок. На этих выборах люди проголосуют так, как они считают нужным. Каждый получит свой результат», — сказал Гончаренко.

Он призвал украинцев не верить в конспирологические теории политиков.

«Когда это обсуждают эксперты, политологи или бабушка на улице, на скамейке — это нормально. Но когда лидеры украинских политических сил говорят о каких-то конспирологических сценариях, что 24 августа объявят или в день получения томоса. Все это мы уже слышали, что будут какие-то объявления на День Конституции, перед этим говорили ещё о каком-то дне. До этого говорили, что в день получения безвиза что-то объявят», — напомнил Гончаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля лидер националистической партии «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Олег Тягнибок заявил, что в конце лета действующая власть может объявить досрочные президентские выборы.

Напомним, в октябре 2017 года на заседании Совета регионального развития президент Украины Петр Порошенко заявил, что досрочных выборов не будет.

«Осталось меньше года до начала планового избирательного цикла по выборам президента и Верховной Рады. Досрочных выборов не будет», — сказал Порошенко.