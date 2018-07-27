В Белом доме отрицают планы нанесения удара по Ирану

Вашингтон, , 17:11 — REGNUM Представитель Белого дома Хоган Гидли заявил, что не может подтвердить сообщения СМИ о том, что Соединённые Штаты готовятся нанести удар по Ирану.

«Я не могу подтвердить это сообщение», — сказал Гидли журналистам, рекомендовав при этом обратиться с данным вопросом в Пентагон.

Он также напомнил, что президент США Дональд Трамп ранее уже «ясно обозначил свою позицию по Ирану».

Напомним, ранее телеканал ABC News сообщил со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве Австралии, что США уже в августе готовы начать бомбардировку ядерных объектов Тегерана.

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