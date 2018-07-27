Два кандидата зарегистрированы на выборах новосибирского губернатора

Новосибирск, , 17:08 — REGNUM На выборах губернатора Новосибирской области зарегистрированы два кандидата. Об этом сообщает избирательная комиссия региона.

«27 июля на заседании было принято постановление о регистрации Михайлова Георгия Михайловича (выдвинут региональным отделением политической партии «Народный Альянс») и Кубанова Анатолия Анатольевича (выдвинут региональным отделением политической партии «Справедливая Россия») кандидатами на должность губернатора Новосибирской области», — уточнили в новосибирском избиркоме, отметив, что зарегистрированным кандидатам уже вручены удостоверения о регистрации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, документы и подписные листы в избирательную комиссию Новосибирской области подали четыре кандидата, планирующих принять участие в выборах губернатора региона: Георгий Михайлов и Анатолий Кубанов, Дмитрий Савельев (выдвинут региональным отделением политической партии «Либерально-демократическая партия России»), Андрей Травников («Единая Россия»). Владимир Кириллов, который выдвигался региональным отделением политической партии Российская экологическая партия «Зеленые», написал заявление о снятии своей кандидатуры.

Выборы губернатора пройдут 9 сентября 2018 года. Назначены они после досрочной отставки Владимира Городецкого 6 октября 2017 года, в тот же день временно исполняющим обязанности губернатора региона был назначен экс-мэр Вологды Андрей Травников.

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