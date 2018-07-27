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Работники «Диснейленда» выбили повышение минимальной зарплаты до $15 в час

Политика

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Лос-Анджелес, США, 27 июля 2018, 17:17 — REGNUM  Работники «Диснейленда» утвердили контракт, который повышает минимальную часовую заработную плату до $15 в час, сообщает Los Angeles Times.

Сенатор Берни Сандерс, который принимал активное участие в информкампании по поводу низких зарплат сотрудников «Диснейленда», теперь поздравил их с таким результатом. В своем твитере он написал:

«Поздравляю мужественных работников и их союзы в «Диснейленде» с прекрасной победой. Они вдохновляют и других низкооплачиваемых рабочих по всей стране, которые борются за справедливость и достоинство».

А вот мнения пользователей твиттера разделились: одни разделяют радость сенатора и благодарят за информационную поддержку, а другие возмущаются зарплатой, которая даже при таком повышении остается очень скромной, аргументируя, что с $15−20 невозможно по-человечески жить в большинстве штатов.

Как сообщало, летом 2018 года в США вышло на второй раунд возмущение американцев финансовой политикой «Диснея». Условно первый раунд состоялся зимой, когда стало широко известно, что огромный процент работников «Диснейленда» живут впроголодь.

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