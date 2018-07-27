Порошенко объявит досрочные президентские выборы — украинские националисты

Киев, , 16:55 — REGNUM Лидер националистической партии «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Олег Тягнибок считает, что в конце лета действующая власть может объявить досрочные президентские выборы. Об этом Тягнибок заявил в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, администрация президента Украины планирует провести президентские выборы до окончания отопительного сезона.

«До реального отопительного сезона, когда людям придут квитанции с повышенными ценами на тарифы. Почему была версия, что Администрация президента проговаривает тему провозглашения или досрочных парламентских, или досрочных президентских выборов? Именно для того, чтобы успеть пойти на выборы не в марте месяце, когда после ужасной зимы для президента будут катастрофические результаты, а ещё до поднятия цен», — сказал Тягнибок.

Как сообщалось, в октябре 2017 года на заседании совета регионального развития президент Украины Петр Порошенко заявил, что досрочных выборов не будет.

«Осталось меньше года до начала планового избирательного цикла по выборам президента и Верховной Рады. Досрочных выборов не будет», — сказал Порошенко.

До этого Порошенко также исключал проведение досрочных выборов. В частности, Порошенко отметил, что на сегодня рост местных бюджетов происходит в условиях войны, когда почти 6% ВВП тратится на финансирование сектора безопасности и обороны. «Кое-кто хочет накопить эти деньги для того, чтобы просто, цинично скупать голоса. Выборы, друзья, еще очень не скоро. Подчеркиваю: не скоро. Избирательный сезон начнется в 2019 году, в соответствии с законодательством», — добавил Порошенко.