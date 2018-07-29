Заверения курдских лидеров не уберегают Иран от террористов

Тегеран, , 02:33 — REGNUM Террористические группы, атаковавшие Иран со стороны Северного Ирака, вновь активизировали нападения в июле 2018 года. О том, почему, несмотря на клятвенные заверения официальных лиц, представляющих иракский Курдистан, нападения на Иран продолжаются и даже усиливаются, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Сергей Шакарянц.

Особенно громкий инцидент произошел в северных районах Ирана 15 июля. В этот день вооруженными подразделениями Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) было обезврежено сразу две крупные группировки террористов, у которых было изъято большое количество боеприпасов и взрывчатки. Как и многие предыдущие террористические атаки, эта была организована с территории сопредельного Северного Ирака, контролируемой курдскими группировками. Вероятно, слова лидера Иракского Курдистана Ничирвана Барзани и его соратников об укреплении дружбы с Ираном вступают в сильное противоречие с волей тех держав, которые используют курдские формирования для атак на Иран.

Причина, по которой антииранские террористы пользуются поддержкой США и Израиля традиционна и понятна — эти страны воспринимают существование современной политической системы Ирана как угрозу для себя. Но в последнее время к поддержке курдских боевиков подключилась и Турция. Как стало возможным сотрудничество Анкары и, казалось бы, ее непримиримых противников из числа курдов?

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