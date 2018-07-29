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Почему для России спасительна только империя?

Политика

Ещё одна причина, почему Путин назвал крушение СССР самой крупной катастрофой века

Почему для России спасительна только империя?
Ardfern
Осколки

Москва, 29 июля 2018, 01:04 — REGNUM  Россия — одна большая дорога, путь, соединяющий Восток и Запад континента. В этом смысле крупнейшая геополитическая катастрофа, как назвал президент России Владимир Путин развал Советского Союза, связана и с обрушением роли России как естественного континентального лидера. Чем обусловлено положение России как «осажденной крепости» и как преодолеть бедственное положение, созданное волей недальновидной политики позднего СССР, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Халдей.

Это неправда, что «в России нет дорог — только направления». Дорожная сеть СССР была второй по насыщенности в мире, да и теперь транспортные потоки, идущие по территории России, продолжают оставаться одним из мощнейших факторов континентальной и мировой экономики. Катастрофа, раздробившая в конце ХХ века СССР, значительно затруднила возможности контроля и управления этими потоками, дав серьезный козырь в руки геополитических конкурентов Москвы. С тех пор многое в российской политике обусловлено насущной необходимостью вернуть этот контроль, не из каких-то там властных «имперских соображений», а из самой первейшей потребности обеспечить цельность и структурное развитие страны.

Преодолевать же приходится чудовищные последствия, сравнимые с потерями от масштабной войны. И свернуть с пути преодоления разрухи 90-х годов прошлого века нет никакой возможности. Только на этом пути у России есть шанс сохраниться и восстановить свою роль в мире, на которую она призвана самой историей.

Читайте статью О чем предупредил мир Владимир Путин, а также другие статьи Александра Халдея, посвященные судьбе России в современном мире.

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