Тверская область: зампред правительства избран главой Торжка

Торжок, Тверская область, , 16:31 — REGNUM Главой города Торжок Тверской области избран Александр Меньщиков, до настоящего времени занимающий пост заместителя председателя правительства Тверской области. Решение было принято 27 июля депутатами Торжокской городской думы. Документ размещен на сайте гордумы, сообщает ИА REGNUM.

«Торжокская городская дума решила избрать главой муниципального образования город Торжок Меньщикова Александра Владимировича», — говорится в документе.

Как сообщается, решение вступает в силу со дня его подписания.

Александр Меньщиков родился в Москве в 1981 году, окончил Высшую школу экономики. До 2009 года работал в коммерческих структурах, с 2009 по 2011 год — в центральном аппарате Министерства финансов Российской Федерации, где курировал вопросы бюджетной политики в области топливно-энергетического комплекса, информационно-коммуникационных технологий и связи. С 2001 года по настоящее время занимал должность заместителя председателя правительства Тверской области.

Отметим, что в общей сложности изначально на пост главы города претендовали десять человек, однако конкурс сумели пройти лишь двое — конкурентом Меньщикова оказался член совета директоров «Торжокуниверсалбанка» Роман Чеканов. Большинство депутатов гордумы поддержали кандидатуру Меньщикова.

Добавим, что в декабре 2017 года должность главы Осташкова занял Алексей Титов, также до этого работавший на посту зампреда регионального правительства.