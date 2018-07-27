Путин готов встречаться с Трампом и пригласил его в Москву

Кейптаун, , 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что он готов пригласить президента США Дональда Трампа в Москву на переговоры. Об этом он заявил сегодня, 27 июля, на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

«Что касается встреч. Я прекрасно понимаю, что сказал президент Трамп. У него есть желание проводить дальнейшие встречи, и я готов к этому», — сказал президент России.

Путин подчеркнул, что российская сторона готова к таким встречам. Более того, российская сторона готова пригласить Трампа в Москву.

«Он имеет, кстати говоря, такое приглашение, я ему об этом говорил. Я готов и в Вашингтон приехать, но, повторяю ещё раз, если там будут созданы соответствующие условия для работы», — сказал российский лидер.

Напомним, 16 июля, в Хельсинки состоялись первые полноформатные переговоры Путина с Трампом. После этого президент США заявил, что намерен пригласить Путина в Вашингтон осенью этого года на переговоры.

В Белом доме заявили, что Трамп поручил своему советнику Джону Болтону пригласить Путина в Вашингтон осенью 2018 года. Обсуждать детали визита Болтон должен был в августе с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым.

Однако затем Трамп заявил, что откладывает приглашение Путина до тех пор, пока дело о «вмешательстве России» не будет завершено.