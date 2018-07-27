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В Черном море провели учения ВМС Украины и НАТО

Политика

Со стороны НАТО приняли участие Турция, Румыния, Нидерланды

Киев, 27 июля 2018, 16:05 — REGNUM  Корабли НАТО и ВМС Украины провели совместные учения в Черном море, сообщает 27 июля УНИАН.

Согласно сообщению, в учениях приняла участие группа многоцелевых кораблей, противоминных кораблей и артиллерийских катеров. Со стороны НАТО принимали участие корабли Королевских ВМС Нидерландов, ВМС Румынии и ВМС Турции. В ходе учений корабли обнаруживали мины, наносили артиллерийские удары, отражали малоразмерные цели и выполняли тактическое маневрирование.

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Напомним, ранее в Одесской и Николаевской областях завершились американо-украинские учения «Sea Breeze — 2018». В учениях принимали участие не только США и Украина, но и Великобритания, Италия, Греция, Дания и другие страны.

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