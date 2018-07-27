9 членов Совета директоров госпредприятия Малайзии подали в отставку

Куала-Лумпур, , 16:03 — REGNUM 9 членов Совета директоров государственного предприятия Малайзии «Khazanah Nasional» подали в отставку, сообщает Antaranews.

Решение было принято через несколько недель после того, как премьер-министр страны Махатхир Мохамад подверг критике компанию «Khazanah Nasional» за то, что она отклонилась от своей первоначальной цели — помогать «бумипутра», коренным малайцам.

Компания «Khazanah Nasional» является правительственным фондом Малайзии. Компания владеет и управляет отдельными коммерческими активами правительства и берет на себя стратегические инвестиции от имени страны. Она участвует в таких секторах, как энергетика, телекоммуникации, финансы, здравоохранение, авиация, инфраструктура, развлечение и туризм.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад принял отставку всех членов компании «Khazanah Nasional».

«Этот шаг позволяет правительству реструктурировать компанию в рамках новой политики», — заявил премьер-министр.

Махатхир Мохамад подчеркнул, что премьер-министр имеет право вводить новых членов или перемещать их в другие предприятия.