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Путин примет участие в торжествах по случаю 1030-летия Крещения Руси

Политика

На мероприятие соберутся сотни верующих

Путин примет участие в торжествах по случаю 1030-летия Крещения Руси
Крещение Руси

Москва, 27 июля 2018, 15:50 — REGNUM  Тысячи верующих, в том числе представители и главы поместных православных церквей из разных стран, соберутся в субботу, 28 июля, на Боровицком холме в Москве. Здесь по случаю 1030-летия Крещения Руси состоятся торжественные мероприятия. Участие в них также примет президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщили в Кремле.

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Сначала на Соборной площади Московского Кремля состоится праздничное богослужение и крестный ход. Затем у памятника равноапостольному князю Владимиру будет совершён молебен.

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Как сообщало ИА REGNUM, на заседании Высшего церковного совета Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что торжества по случаю 1030-летия крещения Руси могут помочь Украине преодолеть разногласия и расколы.

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