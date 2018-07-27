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Кризис в южноуральском Миассе: впереди новый конкурс на пост мэра

Политика

Внеочередная сессия горсобрания назначена на 3 августа

Миасс, Челябинская область, 27 июля 2018, 15:42 — REGNUM  В челябинском Миассе 3 августа могут назначить новый конкурс по отбору кандидатов на пост мэра. Распоряжение о созыве внеочередной сессии опубликовано на сайте горсобрания депутатов.

Одним из вопросов ближайшей сессии значится объявление конкурса на пост градоначальника.

Напомним, пост мэра вакантен с 15 мая. Ранее с ноября 2015 года его занимал Геннадий Васьков. Но 15 мая 2018 горсобрание отправило его в отставку по собственному желанию. Этому предшествовал длительный конфликт с депутатским корпусом.

В тот же день Васьков был арестован. А депутаты затем назначили конкурс на пост мэра. Зарегистрировались девять депутатов. К финалу подошли двое. Но 5 июля выборы были сорваны. Большинство депутатов просто испортили бюллетени.

Сейчас и. о. главы города является депутат Григорий Тонких.

Читайте ранее в этом сюжете: В челябинском Миассе снова назначат конкурс по выборам мэра

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Политические конфликты на Урале
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