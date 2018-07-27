Шесть человек претендуют на пост губернатора Ненецкого АО

Нарьян-Мар, , 15:42 — REGNUM Актив ненецких отделений КПРФ, ЛДПР, «Единой России» и «Родины» представили губернатору Архангельской области кандидатов на должность главы Ненецкого автономного округа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, Ненецкий округ территориально входит в состав Архангельской области, губернатор Архангельской области должен будет представить президенту РФ кандидатуры на должность главы НАО.

Как пишет nao24.ru, кандидатом от КПРФ в НАО стала бывший мэр Нарьян-Мара Татьяна Федорова. Председатель совета регионального отделения «Справедливой России» Наталья Лысакова сообщила, что совет решил не выдвигать своих кандидатов.

Главы местных отделений ЛДПР и «Родины» Андрей Смыченков и Андрей Ружников сообщили в свою очередь, что партии выдвинули именно их кандидатами в губернаторы.

«Единая Россия» предложила на пост главы НАО врио губернатора округа Александра Цыбульского, а также председателя сельскохозяйственного производственного кооператива «Рыболовецкий колхоз «Заполярье» Михаила Кислякова и главы муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Александра Чурсанова.

По Уставу округа, губернатор избирается местным парламентом. Сессия, на которой состоится избрание главы региона, ориентировочно будет проведена в срок с 10 сентября по 24 октября.

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