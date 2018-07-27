Министр обороны Германии не увидела у Трампа ясной стратегии в отношении РФ

Берлин, , 15:36 — REGNUM Политика, проводимая президентом США Дональдом Трампом, не позволяет говорить о наличии у американского лидера внятной и ясной стратегии в отношении России. Об этом, комментируя российско-американский саммит в Хельсинки, заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

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«Проблема (с переговорами — прим. ИА REGNUM ) в Хельсинки всё-таки состоит в том, что никто в действительности не знает, о чём там шла речь и даже о чём договорились», — сказала глава оборонного ведомства в интервью журналу Der Spiegel. — После встречи не получается определить ясную стратегию американского президента в отношении России».

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Как сообщало ИА REGNUM, первый полноформатный российско-американский саммит с участием президента РФ и главы Белого дома Дональда Трампа состоялся в Хельсинки 16 июля. Главы двух государств беседовали тет-а-тет более двух часов. Затем переговоры были продолжены в расширенном составе с участием делегаций двух сторон. Лидеры двух стран ограничились совместной пресс-конференцией, однако совместных заявлений делать не стали.

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