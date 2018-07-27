Правительство Украины отказалось вводить скоростной контроль на дорогах

Киев, , 15:12 — REGNUM На Украине не будут вводить полицейский мониторинг превышения скорости на дорогах, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает 27 июля УНИАН.

По его словам, правительство не рассматривает введение контроля за превышением скорости на дорогах при помощи ручных радаров. Ожидается, что в августе кабинет министров Украины примет комплексное решение по обеспечению безопасности на дорогах.

Читайте также: Hyperloop приближает транспортный коллапс Украины: обзор инфраструктуры

Напомним, ранее Омелян заявлял, что на Украине с 27 июля на дорогах страны вернут скоростной контроль, пока — в ручном режиме. Планировалось, что радарами будут пользоваться полицейские, следящие за скоростным режимом. Только после введения ручного режима отслеживания нарушителей правительство сможет ввести автоматическую фиксацию нарушений скоростного режима.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине откроют карпатский Бескидский тоннель