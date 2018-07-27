Конгрессмены США пугают Польшу «китайской агрессией»

Станислав Стремидловский, , 15:29 — REGNUM

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович провел в Вашингтоне встречу с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, сообщает Польское агентство печати. Их разговор проходил в рамках визита главы польской дипломатии на первое международное министерское совещание, посвященное задачам продвижения религиозной свободы в мире, организованное государственным департаментом США. Но, судя по тому, что Чапутовича на встречу с Болтоном сопровождали заместитель министра обороны Польши Томаш Сатковский, посол Петр Вильчек и военный атташе в Вашингтоне генерал Цезарий Вишневский, вопросы безопасности были преобладающими.

По итогам встречи в Хельсинки президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа правящая польская партия «Право и Справедливость» (PiS) попала под агрессивный медийный обстрел, который не утихает и по сей день. Хотя вовсе не Польша была предметом диалога двух лидеров, оппозиционные политики и средства массовой информации обрушились на внешнеполитический курс, проводимый «Правом и Справедливостью». На днях с разгромной публикацией в Gazeta Wyborcza выступил бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. «Сейчас Варшава выбрала конфликт с Евросоюзом, споры с Германией и Францией, решив, что раз президент Трамп близок PiS в идеологическом плане, справиться со всеми проблемами нам помогут американцы. После недавних заявлений американского президента стало ясно, насколько наивен был такой подход. Пора искать альтернативы». Ну, а какая альтернатива возможна, «подсказывает» не только Сикорский — это ЕС, которому «нужно обрести военную силу».

То есть осуществить разворот в сторону Берлина. При этом оппозиция использует фактор «российской угрозы», чтобы загнать PiS в ловушку и заставить изменить свои приоритеты. Правящая партия сопротивляется. Накануне саммита НАТО, который в Брюсселе проходил 11−12 июля, Чапутович заявил, что только США могут защитить «наш регион», поскольку, имея дело с российскими вооруженными силами, надо признать, что «европейские страны не обладают достаточным военным потенциалом для их сдерживания и, возможно, защиты территории Польши». За этим стоит намек на то, что Варшава не рассматривает Брюссель (читай, Германию) в качестве партнера на восточном направлении, подозревая, что ЕС в какой-то момент сможет договориться с Москвой за счет Польши. Однако и США ведут себя неоднозначно. Как можно понять из заявления по итогам встречи с Болтоном главы польской дипломатии, Вашингтон обсуждает перспективу постоянного присутствия американских военных в Польше, но пока только на словах.

По словам Чапутовича, были рассмотрены «некоторые технические вопросы» и «варианты», однако встреча «не привела к конкретным договоренностям или обещаниям» со стороны советника Трампа. «Процесс принятия решений в США различными отделами администрации и Конгрессом немного дольше (чем в других странах — С.С.), — пояснил глава МИД. — Однако наше предложение находится на столе, и никто не сказал нам, что это нереально». А здесь есть нюансы. Конкретным доказательством «растущего понимания» со стороны американцев позиции Варшавы польские издания называют, например, заявления американских конгрессменов в отношении проекта оборонного бюджета США на 2019 год. Так, министр обороны может сделать доклад о необходимости постоянного пребывания в Польше боевой бригады как «одного из пункта действий по предотвращению китайской и российской агрессии». А тогда Варшава получит нового «врага», помимо России, — уже Китай.

«Помните, Вашингтон стал настаивать на том, что установка противоракетных систем в Польше и Румынии защитит Европу от нападения Ирана? — спрашивает американское издание The American Conservative. — Разумеется, в действительности данный шаг был направлен против России. Вашингтон так стремился потратить эти деньги, что даже не просил европейцев оплатить расходы, хотя затевалось всё якобы для их защиты». В то время США и ЕС действовали вместе. Сегодня многие эксперты подчеркивают, что представления об угрозах у американцев и европейцев могут в будущем сильно разойтись. И если «российской агрессией» Варшава еще может оправдаться (в том числе в глазах Евросоюза), говоря о необходимости усиления за счет отправки дополнительного контингента военных США в Польшу или размещения здесь постоянной базы, то объяснить полякам наличие «китайской военной угрозы» будет очень непросто. Впрочем, такая перспектива пока существует на уровне американских законодателей, и еще неизвестно, как ее воспримет администрация Трампа.