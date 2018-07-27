США усиливают военную поддержку Украины

Киев, , 15:05 — REGNUM Сенат США рассмотрит «Резолюцию по противодействию противозаконной попытке российской аннексии Крыма». Об этом на своей странице в Фейсбуке написал посол Украины в США Валерий Чалый.

«Большая дипломатическая работа последних недель дает свои важные результаты. Вчера — историческая декларация политики США в отношении Крыма. Сегодня — проголосована профильным комитетом для внесения в Сенат резолюция по противодействию противозаконной попытке российской аннексии Крыма. Спасибо сенатору Портману и сенатору Менендесу за двухпартийную инициативу и лидерство», — отметил посол.

По его словам, резолюция предусматривает ввод очередных санкций в отношении России.

«Сигналы там недвусмысленные. В том числе по территориальной целостности Украины, обеспечению прав человека… и применения соответствующих санкций. И я бы не советовал тянуть с освобождением из тюрьмы Олега Сенцова и всех наших политических заключенных», — добавил Чалый.

В свою очередь военный эксперт Роман Кулик отметил, что итоги встречи президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина показывают, что Вашингтон «не сдавал и не собирается сдавать Украину».

«Что-то после Хельсинки американцы не поспешили нас сдавать, как боялся чуть ли не весь украинский ФБ. Напротив, Крымская декларация (Crimea Declaration) госдепа зафиксировала непризнание аннексии Крыма, осуждение вторжения в Украину и далее по списку. Еще со ссылкой на Декларацию Веллеса от 23 июля 1940 года, которая означала непризнание оккупации балтийских стран Сталиным и действовала 51 год. Мы давно о ней говорили в контексте нашей войны, а здесь Помпео принимает идентичную декларацию по Украине. Трудно трактовать это иначе, как действия союзника», — отметил Кулик.

По его словам, декларация по Крыму не потеряет силу в случае смены власти в США. «При этом она ставит точку вокруг спекуляций вроде «Трамп признает Крым российским».

«Здесь и сейчас декларация не сделает для нас ощутимой разницы, вообще. Но чтобы понять ее ценность, достаточно представить альтернативу. Это и знаковый документ, в который можно тыкать носом союзников, если они резко забудут свои недавние обещания. При любой администрации и президенте Штатов. Всё же «Крымская декларация» — это фиксированная позиция, а не постоянные голосования ЕС за продолжение санкций против РФ», — считает Кулик.

Он также приветствовал увеличение финансовой помощи Украине на 200 млн долларов со стороны Пентагона. Кулик также проинформировал, что 50 млн долл. будут направлены на закупку летального вооружения для ВСУ.

Как сообщалось, 25 июля президент Украины Петр Порошенко, комментируя принятие в США «крымской декларации», выразил благодарность администрации президента США Дональда Трампа за это решение.

Он заверил, что «принадлежность Крыма Украине не обсуждается — не была, не является и не может быть предметом компромиссов».

«Убежден, что упомянутое заявление государственного секретаря США Майка Помпео наконец лишит Кремль имперских иллюзий», — добавил Порошенко.

Напомним, США заявили, что «никогда не признают российскую аннексию Крыма и будут настаивать на территориальной целостности Украины». В госдепе призвали Россию «прекратить оккупацию полуострова и уважать принципы международного права». Декларацию поддержали многие страны, в частности Германия, Англия, Польша, Чехия и другие.