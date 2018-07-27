Таджикистанские самолеты все же полетят в Узбекистан

Душанбе, , 15:04 — REGNUM Таджикистанская национальная авиакомпания «Таджик Эйр» все-таки запускает рейс в Узбекистан, который свяжет Душанбе и Самарканд.

Первый полет по новому направлению состоится уже завтра, 28 июля. Выполнит его авиалайнер Boeing 737−300. Вылет из международного аэропорта Душанбе назначен на 9 утра по местному времени. Время полета — 45 минут. В пресс-службе перевозчика сообщили и стоимость билета в одну сторону — 684 сомони (4 569 рублей).

Напомним, что регулярные авиарейсы, между городами Таджикистана и Узбекистана были прекращены в 1992 году. Возобновить полеты удалось только в апреле 2017 года. Самолеты «Узбекских авиалиний» стали выполнять прямые рейсы между столицами.

Запуск прямого авиасообщения между столицами был воспринят наблюдателями едва ли не как символ перезагрузки двусторонних отношений. Однако его старт неоднократно откладывался, а в последствии пришлось и вовсе сократить количество рейсов — из-за дороговизны такого перелета многие граждане не спешили пользоваться новой возможностью.