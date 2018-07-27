Порошенко закрыл «единое окно» на украинской таможне

Киев, , 14:58 — REGNUM Закон, который вводил «единое окно» в таможенной службе Украины, ветировал президент Украины Петр Порошенко, сообщает 27 июля УНИАН.

Согласно сообщению, в законе также прописывалось, что аграриям будет предоставляться поддержка для приобретения вагонов для перевозки зерна. Порошенко указал, что закон хороший, однако некоторые его пункты не могут быть поддержаны. В частности, президент Украины указал, что господдержка сельского хозяйства, прописанная в законе, «не обеспечивает достижения социальных и экономических целей господдержки сельскохозяйственных товаропроизводителей».

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Напомним, ранее Порошенко уже отклонил законопроект, который усиливал ответственность за контрабанду леса. Президент наложил вето на закон из-за того, что был не согласен с некоторыми пунктами закона.

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