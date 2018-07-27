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Готовы ли страны-члены БРИКС сформировать единый общий рынок?

Политика

Эксперт-международник объяснил, что РФ получает от своего членства в БРИКС

Готовы ли страны-члены БРИКС сформировать единый общий рынок?
Цитата из х/ф «Андерграунд». Реж. Эмир Кустурица. 1995. Союзная Республика Югославия
В единстве сила

Москва, 27 июля 2018, 15:19 — REGNUM  БРИКС — это организация, которая позитивно влияет на конкретную жизнь граждан РФ, считает завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Владимир Платошкин. Об этом он заявил 27 июля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя саммит БРИКС, проходящий в эти дни в Йоханнесбурге (ЮАР).

«БРИКС — это организация, которая на конкретную жизнь наших граждан влияет хорошо и позитивно, — отметил Платошкин. — Посмотрите, мы под санкциями, но пока мы не достигли самообеспечения по говядине, Бразилия, страна-член БРИКС, основной поставщик, и мысли нет о каких-то санкциях. Индия — основной поставщик дешёвых лекарств. Далее у нас есть интересные планы в рамках БРИКС создать единое космическое агентство с запусками с территории Бразилии».

Кроме того, Платошкин отметил особое значение, которое имеет для России сотрудничество с Южно-Африканской Республикой.

«ЮАР — страна, занимающая одно из первых мест по урану, — сказал Платошкин. — После распада Советского Союза у нас с этим проблемы. Он нам нужен. Все эти страны не просто не хотят вводить против РФ санкции, но, наоборот, заинтересованы в сотрудничестве. Наша задача — формировать единый общий рынок в рамках БРИКС».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 26 июля в ЮАР открылся юбилейный, десятый саммит БРИКС. Основная тема международного форума — «Сотрудничество в области экономического планирования перед лицом четвёртой промышленной революции».

В ходе второго дня работы саммита, 27 июля, президент России Владимир Путин принял участие во встрече лидеров — участников «пятёрки». Основной темой для обсуждения стали вопросы дальнейшего развития БРИКС и приоритеты стратегического партнёрства.

Читайте ранее в этом сюжете: Заключительный день саммита «пятёрки»: Путин встретился с лидерами БРИКС

Читайте развитие сюжета: Заключительный день саммита «пятёрки»: Путин встретился с лидерами БРИКС

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