В гордуме Челябинска нашли замену подследственному чиновнику

Челябинск, , 14:52 — REGNUM В Челябинской городской думе сменился руководитель аппарата. Этот пост с 24 июля занимает Виктория Мирошниченко, которая ранее возглавляла референтуру председателя гордумы, сообщили журналистам в местном парламенте.

Занимавший этот пост ранее Юрий Чанов уволился.

Напомним, Чанов был задержан сотрудниками ФСБ 15 мая в аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург). Некоторое время пробыл в СИЗО, затем был отпущен под домашний арест. Его обвиняют в коррупции.

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