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В гордуме Челябинска нашли замену подследственному чиновнику

Политика

Теперь аппарат думы возглавляет Виктория Мирошниченко

В гордуме Челябинска нашли замену подследственному чиновнику
Фирс Журавлёв. Чиновник (фрагмент). 1884

Челябинск, 27 июля 2018, 14:52 — REGNUM  В Челябинской городской думе сменился руководитель аппарата. Этот пост с 24 июля занимает Виктория Мирошниченко, которая ранее возглавляла референтуру председателя гордумы, сообщили журналистам в местном парламенте.

Занимавший этот пост ранее Юрий Чанов уволился.

Напомним, Чанов был задержан сотрудниками ФСБ 15 мая в аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург). Некоторое время пробыл в СИЗО, затем был отпущен под домашний арест. Его обвиняют в коррупции.

Читайте ранее в этом сюжете: Руководитель аппарата думы Челябинска выпущен из СИЗО

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