Парламентарий ДНР: Киев готов на десятилетия заморозить конфликт в Донбассе

Донецк, , 14:22 — REGNUM Украинские власти готовы на десятки лет приостановить войну в Донбассе, заявил депутат народного совета (парламента) Донецкой Народной Республики (ДНР) Роман Малютин, сообщает 27 июля «Донецкое агентство новостей».

По его словам, на это указывает желание Киева вкладывать миллионы в строительство комфортабельных контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с республиками. Депутат считает, что либо украинские власти готовы на десятилетия заморозить военный конфликт, либо просто «отмывают» деньги.

Напомним, ранее Киев выделил 10 млн гривен ($380 тыс.) на обустройство КПП «Марьинка». На пункте пропуска установят зоны отдыха, новую мебель, кондиционеры и так далее. До конца 2018 года планируется обустроить все КПП на границе с независимыми республиками.

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