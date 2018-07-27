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Парламентарий ДНР: Киев готов на десятилетия заморозить конфликт в Донбассе

Политика

Либо правительство Украины снова ворует деньги на обустройстве КПП, отметил депутат

Донецк, 27 июля 2018, 14:22 — REGNUM  Украинские власти готовы на десятки лет приостановить войну в Донбассе, заявил депутат народного совета (парламента) Донецкой Народной Республики (ДНР) Роман Малютин, сообщает 27 июля «Донецкое агентство новостей».

По его словам, на это указывает желание Киева вкладывать миллионы в строительство комфортабельных контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с республиками. Депутат считает, что либо украинские власти готовы на десятилетия заморозить военный конфликт, либо просто «отмывают» деньги.

Напомним, ранее Киев выделил 10 млн гривен ($380 тыс.) на обустройство КПП «Марьинка». На пункте пропуска установят зоны отдыха, новую мебель, кондиционеры и так далее. До конца 2018 года планируется обустроить все КПП на границе с независимыми республиками.

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