В Киеве в честь праздника ждут провокаций от радикалов

Киев, , 14:13 — REGNUM На Украине прихожане Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) получают угрозы, а перевозчикам в регионах запрещают предоставлять им транспорт для поездки на крестный ход в Киев. Об этом заявил депутат от фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский, комментируя подготовку к торжественным мероприятиям, посвященным 1030-летию крещения Руси.

Он сообщил, что УПЦ МП свозит прихожан в Киев, чтобы поддержать каноническую церковь.

«Крестный ход состоится, несмотря на все те препятствия, которые сейчас устраиваются на всех уровнях. И это самое важное. Ведь люди едут от сердца, не по разнарядке. Во всех епархиях верующие записываются тысячами, чтобы приехать и показать свою сопричастность и поддержку канонической Украинской православной церкви. И показать свою ответственность за судьбу Украины, потому что крестный ход — о мире и согласии. Крестный ход не разъединяет, он объединяет. Это молитвенное шествие, когда люди идут, и при этом душа их молится, едиными устами, единым сердцем», — сказал Новинский.

По его словам, во время праздничных мероприятий возможны провокации.

«Провокации, скорее всего, будут со стороны различных бандитствующих группировок, которым не нужны мир и стабильность. Но если власти нужны мир и стабильность, они должны сделать всё, чтобы эти провокации предотвратить. Мне кажется, что у МВД достаточно сил и средств, чтобы этого не допустить. Опыт последних двух лет говорит о том, что правоохранители умеют сделать так, чтобы крестный ход прошел без каких-либо провокаций и инцидентов», — добавил Новинский.

Он также призвал прихожан пройти проверку металлоискателями.

«Да, будут какие-то неудобства для тех верующих, которые придут на крестный ход, потому что нужно будет проходить через металлоискатели. Но это оправданная мера, и нужно с пониманием к этому относиться», — сказал Вадим Новинский.

Кроме того, политический консультант Петр Охотин также допускает провокации во время сегодняшнего крестного хода в Киеве.

«К сожалению, я думаю, что провокации возможны, потому что политикам такие провокации были бы выгодны. К сожалению, сегодня ряд политиков опять пытаются вытянуть вопросы языка, какие-то религиозные нетерпимости. Даже обычный для демократической страны ход определенной религиозной общности начинает обрастать целыми политическими инсинуациями. Не исключаю, что будут попытки напасть на ход», — сказал Охотин 27 июля в эфире телеканала «112 Украина».

«Возможно, люди, которые принимают участие в ходе, будут говорить какие-то политические лозунги и провоцировать своих оппонентов. В этом и есть основной негатив. К сожалению, в нашем обществе высока нетерпимость. Есть угроза использовать нетерпимость как политическую карту. Это наиболее рискованно», — добавил Охотин.

Официальная дата празднования крещения Киевской Руси установлена на 28 июля. Этот день стал государственным праздником Украины в 2008 году, когда третий президент Виктор Ющенко подписал указ «о дне крещения Киевской Руси — Украины».