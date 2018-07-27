Неверов рассказал об особенностях федерального бюджета 2019 года

Москва, , 14:07 — REGNUM В федеральном бюджете на 2019−2021 годы будут четко прописаны расходы по наиболее важным и приоритетным направлениям развития страны, что выделит госсмету на фоне документов прошлых лет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля, об этом журналистам заявил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

«Я нисколько не сомневаюсь, что бюджет будет совершенно другим. По крайней мере, он будет существенно отличаться от тех бюджетов, которые мы рассматривали ранее. По одной простой причине: потому что очень четко должны будут быть прописаны все разделы. Иначе те показатели экономического роста, показатели благосостояния, показатели, направленные на изменения качества жизни наших граждан, не будут достигнуты», — заявил Неверов.

Он отметил, что депутаты сейчас уже плотно работают над проектом госбюджета и продолжат работу до его внесения в Госдуму. Как рассказал ранее глава профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам, проект федерального бюджета на 2019−2021 год будет внесен 30 сентября 2018 года. В нем должны быть четко прописаны затраты на реализацию приоритетных задач, напомнил Неверов.

«Мы должны сделать все, чтобы ключевые показатели были направлены на решение всех вопросов, поставленных президентом», — подчеркнул Неверов.