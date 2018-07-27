Политолог: Новые санкции против РФ вызваны внутренней политикой США

Москва, , 14:31 — REGNUM Очередные санкции против РФ, которые планирует ввести Конгресс США, связаны с острой внутриполитической борьбой в самих США, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 27 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую новость, озвученную главой комитета Сената США по международным делам Бобом Коркером.

«Для американского избирателя всегда важнее внутриамериканская тематика, нежели внешнеполитическая, — отметил Шаповалов. — То, что происходит в его родном штате, его родном городе и в целом в США для американского избирателя важнее, чем отношения США с Россией, Китаем или ЕС».

При этом Шаповалов отметил, что «российская тема» остается до сих пор фактически единственным оружием, которое придумали «демократы» в борьбе с президентом США Дональдом Трампом.

«В этой антироссийской истерии, впрочем, участвует не только Демократическая партия, — обратил внимание Шаповалов. — Некоторые республиканцы тоже поддались в какой-то степени этой истерии и пытаются сыграть в ту же самую игру. С моей точки зрения, это неправильная стратегия, она не принесёт им нужных дивидендов».

Однако именно для Демократической партии введение антироссийских санкций, по мнению Шаповалова, жизненно важно.

«С их точки зрения, это даст им дополнительную фору и может создать перелом в настроениях избирателей в пользу «демократов», — отметил политолог. — Что касается содержания самих санкций, то это не настолько важный для «демократов» эпизод. Здесь санкции важны как элемент предвыборной кампании».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава комитета по международным делам Сената США Боб Коркер заявил, что Конгресс одобрит новый пакет санкций против России до промежуточных выборов в Соединённых Штатах, которые намечены на ноябрь текущего года.

«Уверен, что что-нибудь будет одобрено в течение ближайшей пары месяцев», — сказал Коркер.

Отметим также, что сам Трамп тоже не оставляет без внимания тему «российского вмешательства» в американский политический процесс и пытается использовать её уже против самих «демократов».

Президент США предупредил о возможном вмешательстве России в предстоящие выборы в американский Конгресс в 2018 году.

«Я очень обеспокоен тем, что Россия предпримет все усилия, чтобы повлиять на предстоящие выборы, — написал он в Twitter. — Так как ни один другой президент не столь жесток по отношению к России, как я, они будут изо всех сил подталкивать демократов. Они точно не хотят Трампа!»

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