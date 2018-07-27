Ассанжу придется покинуть посольство в Лондоне, сообщил президент Эквадора

Кито, , 13:56 — REGNUM Основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу, спасающемуся в стенах посольства Эквадора в Лондоне, придется покинуть здание, заявил президент латиноамериканского государства Ленин Морено. Об этом 27 июля сообщает агентство Reuters.

Во время своего визита в Мадрид, Морено пояснил, что никогда не поддерживал деятельность, которую вел Ассанж, публикуя документы на своем сайте, и всегда выступал против распространения личной переписки, даже если она проливала свет на правду.

Однако нахождение в убежище с 2012 года — это тоже нарушение прав человека, поэтому сейчас эта ситуация требует совместного решения «с юристами Ассанжа и британским правительством».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ассанж скрывается в посольстве Эквадора с 2012 года, когда Великобритания выдала ордер на его арест. В США его обвиняют в публикации секретных документов, а в Швеции — в сексуальном насилии.

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