Поклонская извинилась перед Пушкиной и Родниной

Москва, , 13:36 — REGNUM Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») ответила депутатам от «Единой России» Оксане Пушкиной и Ирине Родниной на критику ее позиции по законопроекту о повышении пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля.

«Я не удивляюсь тону и содержанию выступлений коллег Родниной и Пушкиной. Это их мировосприятие и их ответственность.

Вот только насчет Крыма — зря. Понятно желание уколоть побольнее, отличиться. Как же без традиционных на все джунгли возгласов «Акелла промахнулся», — рассуждает Поклонская.

Она попросила прощения у коллег.

«Уважаемая Оксана Викторовна и Ирина Константиновна, простите за неудобства, которые вам пришлось пережить и которые вы очевидно все еще переживаете в связи с вхождением Крыма в состав России. Невольно наблюдаю за перманентным вашим раздражением в мой адрес и давно хочу у вас за это прощение попросить», — отметила экс-прокурор Крыма.

Депутат подчеркнула, что никогда не бахвалилась ни перед кем своей работой в Крыму и никому не лезет в душу со своими переживаниями и приобретенным опытом.

«Оценка ему — вынесенный мне «Правым сектором» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смертный приговор, который они хотят исполнить в любой подходящий для этого момент, а также приговор, который вот-вот состоится, только уже государственного, украинского суда в Киеве. Думаю там по совокупности статей пожизненное лишение свободы, скорее всего, будет», — отметила она.

Поклонская предположила, что «задушевные беседы по ТВ и танцы на льду к таким последствиям не приводят».

«Давайте каждый будет заниматься своим делом в соответствии с воспитанием, личностными качествами и совестью. Не тратьте больше ваше драгоценное время зря, давая мне оценки и советы, не додумывайте за меня и не приписывайте мне того, чего нет в помине. Попытаться пристыдить — не ваша стихия», — заявила Поклонская.

Парламентарий заверила, что уважает позицию и прислушивается к критике каждого своего коллеги, особенно если эта критика профессиональная и звучит по существу.

Депутат Госдумы Оксана Пушкина («Единая Россия») осудила демарш депутата Натальи Поклонской («Единая Россия») в связи с ее голосованием по пенсионной реформе, а также предложила подумать об отказе от поста главы комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Поклонская проголосовала против повышения пенсионного возраста и заявила о намерении подготовить поправки в правительственный законопроект.

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