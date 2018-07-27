Гройсман решил «пиариться» на кризисе угледобывающей отрасли на Украине

Киев, , 13:24 — REGNUM За несколько дней министерство энергетики и угольной промышленности Украины должно разработать план по системному выводу государственных шахт из кризиса, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 27 июля УНИАН.

По его словам, уже к началу августа план мероприятий, который сделает госшахты прибыльными, должен быть готов. При этом Гройсман не скупился на похвалы самому себе: он заявил, что «проанализировал ситуацию» и понял, что вывести шахты из кризиса можно. Гройсман также заявил, что дал «четкие, конкретные задачи», решение которых выведет угольную отрасль из кризиса. «Четкими задачами» Гройсман посчитал задачи увеличения собственной угледобычи и сокращение импорта.

Напомним, на Украине регулярно бастуют шахтеры из-за отсутствия зарплат, однако правительство не торопится решать проблемы рабочих.

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