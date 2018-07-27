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Володин предложил переименовать сессии Госдумы

Политика

«Мы живем в старых парадигмах»

Москва, 27 июля 2018, 13:22 — REGNUM  Спикер Госдумы Вячеслав Володин настаивает на пересмотре названий сессий, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля.

«Уже обсуждали этот вопрос, договорились о том, что необходимо пересматривать и эти сложившиеся названия», — отметил Володин в ходе пресс-конференции.

В регламенте Госдумы определены названия сессий — весення и осенняя.

«Мы живем в старых парадигмах, когда сессия заканчивалась к середине июня, и поэтому в сложившейся практике ее называют весенней… Сейчас конец июля», — констатировал он.

Нынешняя сессия была самой продолжительной и самой напряженной с 1999 года, подчеркнул Володин.

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