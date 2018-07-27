В ответ на убийство Израиль построит новые поселения

Тель-Авив, 27 июля 2018, 13:32 — REGNUM Власти Израиля построят сотни домов на оккупированной территории Западного берега реки Иордан, сообщает 27 июля Agence France-Presse.
Строения будут возведены на том месте, где палестинец совершил нападение на трех израильтян, один из которых погиб.
«Лучший ответ на терроризм — это расширение поселений», — подчеркнул министр обороны Израиля Авигдор Либерман.
Напомним, конфликт между Израилем и Палестиной существовал на протяжении всей истории еврейского государства, насчитывающий 70 лет. Однако в последние месяцы противостояние значительно усилилось по причине убийства более 100 палестинцев во время массовых акций протеста в секторе Газа.
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