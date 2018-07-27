Трамп рискует превратиться в аутсайдера, неспособного выполнить обещанное

Москва, , 13:39 — REGNUM На выборах в Палату представителей Конгресса США, которые состоятся 6 ноября 2018 года, у Демократической партии США есть шанс победить, и если это случится, то в Америке сложится ситуация так называемого «разделенного правления», считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 27 июля корреспонденту ИА REGNUM

«Иными словами, реализуется специфический вариант развития американских политических процессов, — пояснил политолог. — Исполнительная власть окажется в руках одной партии, а законодательная — в руках другой».

Как предположил Шаповалов, в этом случае Демократическая партия получает серьёзнейшие перспективы для реванша на следующих президентских выборах.

«По сути, она блокирует все инициативы президента Трампа, пользуясь своим доминированием в Конгрессе, — продолжил политолог. — Блокирование любых инициатив президента превращает президента США в аутсайдера, в неудачника, поскольку он не сможет реализовать свою политическую программу, которая и дала ему возможность победить на прежних президентских выборах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM в материале Ивана Кузнецова «Трамп и оппозиция: аргументы и ложь перед выборами», пока в рядах демократов и прочих американских «левых» нет единства. Лидер меньшинства в нижней палате конгресса Нэнси Пелоси, лидер меньшинства в сенате Чак Шумер, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, экс-президент Барак Обама и другие предпринимают нескоординированные политические атаки на Белый дом, при этом зачастую походя торпедируя друг друга. Что касается послушных демократам крупных американских и глобальных СМИ, то они оказались лишены руководящего воздействия со стороны партии, неспособной создать непротиворечивую политическую программу.

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