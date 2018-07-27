Володин: Госдума завершила самую продолжительную сессию с 1999 года

Москва, , 13:18 — REGNUM Весенняя сессия 2018 года оказалось одной из рекордных по продолжительности и напряженности. Об этом в ходе закрытия сессии на пленарном заседании заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент 27 июля.

«Сессия, которую мы сегодня завершаем, самая продолжительная и напряженная с 1999 года», — заявил Володин.

За время весенней сессии, которая началась в январе 2018 года, депутаты провели 50 пленарных заседаний. Причем, 13 из них были дополнительными — то есть, решение об их проведении депутаты принимали по ходу работы. Подобное количество пленарных заседаний в одну сессию было лишь в Госдуме второго созыва в 1999 году.

«Для решения задач, которые стояли перед нами, мы увеличили продолжительность и количество заседаний, продлили работу до конца июля. В результате нам удалось не только принять важные решения по текущей повестке, но и параллельно с этим рассмотреть те законопроекты, которые лежали в Госдуме начиная с 1994 года», — подчеркнул Володин.