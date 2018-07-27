Володин: Госдума разобралась с 97,3% «законодательных завалов»

Москва, , 13:10 — REGNUM Из 2020 законопроектов, которые достались действующей Госдумы от прошлых созывов, депутаты смогли рассмотреть 1965 законопроектов. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе завершения весенней сессии 2018 года, передает корреспондент 27 июля.

«Сегодня можно подвести итоги разбора законодательных «завалов»: из 2020 законопроектов рассмотрено — 1965, из них принято 279 федеральных законов. Это порядка 14% от общего объёма. Осталось на рассмотрении — 55 инициатив, 2,7% от первоначального количества законопроектов», — заявил Володин.

Между тем, по его данным, за время работы Госдумы седьмого созыва в нижнюю палату парламенту поступило 2275 инициатив. Таким образом, вместе с «завалами» общее количество законопроектов на рассмотрении у депутатов превысило 4 тысячи.

«За прошедший период принят 991 федеральный закон. Осталось на рассмотрении — 1084 законопроекта. Вот с этим законодательным портфелем, объём которого в два раза меньше по сравнению с октябрём 2016 года, мы с вами начнём работать в следующую сессию», — отметил Володин.