Верховный суд оставил в силе решение суда о снятии «Яблока» в Ярославле

Ярославль, , 13:07 — REGNUM Верховный суд оставил в силе решение Ярославского областного суда, позволяющее снять с выборов в облдуму партию «Яблоко». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе партии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, партии «Коммунисты России» и ЛДПР обжаловали решение облизбиркома о заверении партийного списка «Яблока». Облсуд удовлетворил иск. Основанием стало то, что в списке представлены кандидаты по 23 из 25 территориальных групп. Истцы полагали, что партия должна была выдвинуть кандидатов по всем округам.

«Яблоко» обжаловало решение областного суда, но потерпело неудачу. «Коммунистами России» подан второй иск с требованием отменить решение о регистрации партийного списка. Это будет означать снятие партии с выборов. Рассмотрение этого иска назначено на 14 часов в облсуде. При этом кандидаты в одномандатных округах смогут избираться.

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