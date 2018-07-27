Почему уголовное наказание за увольнение перед пенсией считают пиаром

Москва, , 13:15 — REGNUM Инициатива по введению уголовной ответственности для тех работодателей, которые будут увольнять пожилых людей с работы вряд ли применима на практике в законодательстве, считает основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM это предложение по минимизации последствий от планируемого пенсионного маневра правительства, эксперт, в частности, отметил:

«Уголовная ответственность — это определенная правовая процедура в рамках Уголовного кодекса. Увольнение — это область трудового права и имеет различные варианты решений: сокращение штата, изменение штатного расписания и так далее. Все эти процедуры никакой связи с предстоящим выходом на пенсию не имеют.

Поэтому, на мой взгляд, попытки притянуть уголовное право — это просто некий пиар-ход для того, чтобы запутать людей. Попробуйте доказать, что сокращение штатов произошло из-за того, что работодатель хочет избавиться от работника из-за возраста».

Как же сообщало ИА REGNUM, предложение о введении уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста озвучили в Министерстве труда по итогам общественного обсуждения. По мнению авторов инициативы, чтобы смягчить последствия пенсионного маневра, необходимо усилить ответственность работодателей за обеспечение работой тех, кто до пенсионной реформы отправился бы на заслуженный отдых.

Напомним, согласно обсуждаемым сейчас поправкам в законодательство, пенсионный возраст для мужчин может быть увеличен с 60 до 65 лет, а для женщин — с 55 до 63 лет.

Читайте также: Законопроект о повышении пенсионного возраста прошёл I чтение

Читайте ранее в этом сюжете: За увольнение перед пенсией могут ввести уголовную ответственность