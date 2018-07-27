Володин призвал депутатов не игнорировать социально значимые вопросы

Москва, , 13:04 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал парламентариев не оставлять без внимания социально значимые вопросы в ходе отпускного периода, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля.

«Несмотря на отпускной период, нельзя оставлять без внимания социально значимые вопросы. И, наверняка, они будут частью вашей повестки. Но это формат, который каждый выберет для себя сам», — заявил Володин, завершая сессию.

Он отметил, что несколько дней руководители фракций будут встречаться с молодежью на «Территории смыслов» — такие лагеря и форумы проводятся в каждом регионе страны.