Володин: Необходимо использовать новые форматы парламентской работы

Москва, , 13:00 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости использовать новые форматы международной деятельности, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля.

«Говоря о международной деятельности Государственной думы, хочу еще раз подчеркнуть о необходимости работать на конечный результат. На защиту и продвижение интересов нашей страны, развитие двусторонних отношений, решение актуальных вопросов и укрепление экономического, гуманитарного сотрудничества. В этой связи нам необходимо использовать новые форматы парламентской работы», — сказал Володин, завершая четвертую сессию Госдумы.

Крайне важно формировать межпарламентское взаимодействие на основе содержательной повестки, подчеркнул он.

«Как показала практика, работа в рамках межпарламентских комиссий является одной из эффективных. Она позволяет конкретизировать вопросы, требующие решения, дисциплинирует обе стороны в поддержании и развитии диалога. В сочетании с взаимодействием профильных комитетов и парламентских фракций со своими партнерами в других странах это делает работу в рамках парламентского измерения и что самое главное, более системной и результативной», — заявил он.

Володин обратил внимание на то, что заметным событием прошедшей сессии стал форум «Развитие парламентаризма», который прошел в июне 2018 года.

«К нам поступают обращения коллег, чтобы сделать его ежегодным», — отметил он.