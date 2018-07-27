Для Демократической партии США выборы президента ещё не закончились?

Москва, , 13:21 — REGNUM В США наблюдается серьёзное обострение внутриполитической борьбы накануне ноябрьских выборов в американский Конгресс, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 27 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«С самого начала президентского срока Дональда Трампа его отношения с политическим истеблишментом и прежде всего с Демократической партией были очень сложными, тяжёлыми, а внутриполитическая борьба шла на протяжении всего двухлетия президентства Трампа», — заявил Шаповалов.

При этом он подчеркнул, что победа Трампа была обескураживающей для демократов, и они де-факто её не приняли.

«Демократы рассчитывали на то, что им удастся пролонгировать своё президентское правление на третий срок, избрав Хиллари Клинтон, и не рассматривали Трампа в качестве серьёзного и реального конкурента, — пояснил политолог. — Горечь поражения на тех президентских выборах была настолько сильной, а ставки были столь велики, что Демократическая партия фактически не остановила предвыборную кампанию и продолжила её уже в поствыборный период».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, особенно жёсткий характер противостояние Трампа и его противников внутри США приобрело после хельсинского саммита, где президент США встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Особенно сильная критика в адрес главы Белого дома посыпалась со стороны представителей демократической партии. Так, лидер «демократов» в Сенате Чак Шумер (штат Нью-Йорк) риторически поинтересовался:

«Что может заставить президента Трампа поставить интересы России выше интересов США?»

Далее политик предположил, что единственной причиной «этого» может быть «компромат» на Трампа, который якобы есть у Путина. По крайней мере, «миллионы американцев будут продолжать задаваться вопросом», не является ли это истинной причиной уступчивости.

В свою очередь, экс-глава ЦРУ Джон Бреннан заявил, что Трамп «полностью находится в кармане Путина», а выступление президента США в Хельсинки «превысило порог импичмента».

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